Sangue sulla movida, rissa e coltellate in Moscova (VIDEO)

Lite fuori da un locale: 24 enne in codice rosso al Niguarda per una profonda ferita al petto.

Rissa con accoltellamento, la scorsa notte, in corso Garibaldi, uno dei luoghi più frequentati della movida milanese, in pieno centro a Milano. Un ragazzo di 24 anni è stato ferito al torace ed è ricoverato in gravi condizioni mentre un suo amico è stato ferito alla testa.

E accaduto intorno alle 2 e mezza.

Il ferito più grave, il 24enne, è stato trasportato dal 118 in codice rosso al Niguarda con una ferita profonda al torace. L’amico, un 29enne, è stato portato al Fatebenefratelli e non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri. La rissa sarebbe nata da una lite tra alcune pereone fuori da un locale e si sarebbe poi estesa a diversi altri presenti.