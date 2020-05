Sala al Prefetto: denunciare i gilet arancioni

“Ho chiesto al Prefetto di denunciare gli organizzatori della manifestazione dei cosiddetti “gilet arancioni”. Un atto di irresponsabilità in una città come Milano che così faticosamente sta cercando di uscire dalla difficile situazione in cui si trova”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala dopo la manifestazione di questa mattina organizzata in piazza Duomo dall’ex generale Antonio Pappalardo. L’iniziativa ha ricordato le manifestazioni pre-covid con tanti partecipanti senza mascherine, tutti assembrati, come testimoniano le immagini postate sui social. Tra le richieste, che il movimento sta promuovendo anche con una votazione online, “la fine del governo non eletto dal popolo, l’stituzione di un’Assemblea Costituente; la coniazione della moneta nazionale e un Governo Provvisorio”. Richieste portate oggi in piazza dal generale, attorniato da alcune centinaia di sostenitori. La manifestazione di oggi era annunciata sui social dei gilet arancioni da diversi giorni.