Riapre la Reggia di Monza

Riapre giovedì 28 maggio la villa Reale di Monza, dopo 80 giorni di chiusura per il lockdown. I biglietti dovranno essere acquistati in precedenza dal sito www.reggiadimonza.it. Gli ingressi saranno contingentati: otto per ogni fascia oraria (ogni mezz’ora). E nella visita i turisti (con mascherina obbligatoria) saranno “assistiti e accompagnati” dal personale del Consorzio di Villa Reale. “Sarà una riapertura, per forza di cose, con qualche vincolo: per piccoli gruppi accompagnati da una guida e senza il supporto di visori – ha spiegato il sindaco di Monza e presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza Dario Allevi – Questo per rispettare le indicazioni imposte dal distanziamento sociale e garantire la sicurezza di tutti, visitatori e personale”. Ma “pur con questi limiti – ha aggiunto – , la riapertura della Reggia di Monza è un bel segnale di speranza: è la bellezza che ci dà la forza di guardare al futuro”.

Orari

da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00; lunedi chiuso

FASCE ORARIE: 10-10.30-11-11.30-12-12.30-13- 13.30-14-14.30-15-15.30-16-16. 30-17-17.30-18

Non è al momento consentita la prenotazione e l’acquisto per i gruppi accompagnati

Biglietti acquistabili in prevendita sul sito www.reggiadimonza.it

Intero: 10 euro

Ridotto: 8 euro per gruppi di almeno 15 persone e apposite convenzioni.

Speciale: 4 euro per scuole e minori di 18 anni; 8 euro dai 19 ai 25 anni compresi

Gratuito per minori di 6 anni, disabili e un accompagnatore, tesserati Icom, giornalisti con tesserino, guide turistiche. Costo di prevendita: € 1,50

Nel costo è incluso l’accompagnamento alla visita

Durata: 45 minuti