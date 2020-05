Diciamocelo chiaramente, chi qualche tempo fa ci avesse detto che rischiavamo 400 euro di multa per un abbraccio in strada al proprio partner lo avremmo preso per pazzo. Eppure oggi è così e la notizia arriva direttamente dal centro di Pavia, dove due ragazzi di 20 anni sono stati sorpresi da una pattuglia in borghese in un innocente slancio affettivo mentre passeggiavano lungo Strada Nuova. Un gesto tenero, normale, bello tra due amanti, per il quale però il giovane dovrà pagare una multa di 400 euro (280 se pagata entro 30 giorni) per aver disobbedito alle norme di distanziamento sociale. I due ventenni, che indossavano le mascherine di protezione quando sono stati fermati, sono anche conviventi, ma gli agenti hanno comunque proceduto a scrivere il verbale.