Non ce l’ha fatta, purtroppo, il bimbo di 3 anni caduto stamattina dal quarto piano di un palazzo a Casalpusterlengo (Lodi). Il piccolo era apparso fin da subito in gravissime condizioni ai soccorritori che sono giunti subito sul posto non appena è stato lanciato l’allarme. Ancora da ricostruire la dinamica della caduta avvenuta dal quarto piano, e non dal quinto come comunicato inizialmente da Areu.