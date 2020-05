E’ uscito in versione ebook e uscirà il 14 maggio in libreria il libro “La rivoluzione comincia dal tuo armadio” di Luisa Ciuni, giornalista e scrittrice, e Marina Spadafora professoressa di moda etica e coordinatrice nazionale italiana di Fashion Revolution che si batte per un’industria della moda più equa.

Il tema dell’emergenza ecologica viene qui applicato al mondo della moda. Inquinamento, sovrapproduzione, sfruttamento della manodopera nei paesi più poveri: sono solo alcuni degli enormi problemi che l’industria della moda, dell’abbigliamento e degli accessori deve ancora risolvere nonostante il vorticoso giro d’affari planetario di grandi e piccoli brand. Se la coscienza della sostenibilità ambientale è in crescita ovunque, in questo settore non è ancora stato fatto abbastanza. Il libro è un’inchiesta sull’impatto ambientale dell’industria (non solo del lusso) ma anche un manifesto per la sua conversione eco friendly, a partire dai processi di lavorazione e tintura per arrivare agli eccessi del mondo delle sfilate e delle nuove collezioni.

