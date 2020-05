Frantoianni, Regione Lombardia lenta sulle domande di cassa integrazione in deroga

“Ho potuto leggere oggi i numeri delle pratiche di Cassa Integrazione in deroga processate e liquidate dalle regioni, pubblicati dal Sole 24 Ore. E ho visto la condizione della Lombardia rispetto ad altre realtà.” Lo scrive su Facebook il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. “Consiglierei a Fontana, Salvini e soci – prosegue l’esponente di Leu- di sbrigarsi a processare le domande e a far arrivare liquidità ai lavoratori, piuttosto che vaneggiare su richieste di danni alla Cina. Che di questo passo saranno i lombardi – conclude Fratoianni – a chiedere i danni, e non solo per i ritardi sulla cassa integrazione….”.