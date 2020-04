Fontana, Conte si è impegnato a dare risposte

“Ho incontrato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Milano, in Prefettura.

Gli ho espresso una serie di domande e preoccupazioni. Non solo: dato che questa mattina si è riunito il Patto per lo Sviluppo, il Tavolo istituzionale di confronto e dialogo con tutti i principali stakeholder del sistema lombardo, ho colto l’occasione per consegnare il report dei lavori nelle mani del premier”. Lo scrive il governatore lombardo Attilio Fontana sulla sua pagina facebook, riferendosi alla visita del premier Conte a Milano. “Ecco alcuni punti: sostegno alle famiglie: asili nido, servizi per l’infanzia, scuola e necessità di coniugare il rientro al lavoro dei genitori con la gestione dei figli e ipotesi di congedi parentali: il 50% della retribuzione non è sufficiente. Sostegno alle imprese: necessità di rispondere in tempi rapidi alle richieste delle aziende e semplificazione per far ripartire i cantieri e le attività produttive. Trasporto Pubblico Locale: è imperativo definire chi può occuparsi, e con quale titolo (i funzionari / controllori delle aziende di trasporto non sono pubblici ufficiali), dei controlli all’ingresso delle stazioni e sui mezzi pubblici e del mantenimento delle distanze al loro interno”. “Ci sono tante considerazioni, il presidente si è impegnato a darmi una risposta sui vari punti che gli ho detto” ha commentato stamattina Fontana.