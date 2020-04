Sala, sindaci un pò arrabbiati sui parchi

Il sindaco di Milano Beppe Sala nel suo videomessaggio di oggi ha commentato il nuovo decreto sulla Fase 2, ponendo alcune questioni che secondo lui non sono state risolte. Tra queste, la riapertura dei parchi, ma evitando gli assembramenti: “Questo è un tema che ha fatto un po’ arrabbiare noi sindaci perché di fatto ci si dice ‘apriteli e poi controllate che non ci siano assembramenti’ – ha detto – Non siamo nel famoso film Minority Report di Spielberg in cui prevedi prima i crimini, non è per niente semplice”.