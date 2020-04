Droga, in manette 2 operatori ecologici

Due persone, entrambi operatori ecologici di 44 e 43 anni, sono finite in manette nel corso di un’operazione antidroga della Squadra Mobile di Milano. Le indagini sono cominciate nella giornata di venerdì quando per un normale controllo gli agenti hanno fermato, in zona Porta Genova, un rider di origini peruviane che stava trasportando una scatola contenente dieci grammi di marijuana e un grammo di cocaina. Risalendo all’indirizzo del mittente, un italiano 34enne residente in zona Dergano, la Squadra Mobile ha poi individuato il fornitore principale. Ovvero, un operatore ecologico 44enne, che nel suo appartamento di via Meucci era riuscito a creare un piccolo market dello spaccio con stupefacenti variegati: 125 grammi di cocaina, 136 grammi di Mdma, 1,7 kg di marijuana, 32 pasticche di ecstasy, 32 grammi di hashish, insieme a 6.300 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. In arresto per detenzione a fine di spaccio, però, c’è finito anche un collega dell’uomo di un anno più giovane. Il 43enne, nella sua abitazione zona quartiere Adriano, nascondeva 300 grammi di marijuana, 10 grammi di hashish e 2.000 euro in contanti. (MiaNews)