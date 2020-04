Weekend di Pasqua a Milano, controlli con droni e sanzioni [FOTO]

Sono stati 2.171 i controlli effettuati dalla Polizia Locale di Milano durante il weekend di Pasqua per verificare il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Domenica la Polizia locale di Milano ha utilizzato anche alcuni droni del Comune in un’attività congiunta con i Carabinieri e la Guardia di Finanza per monitorare i parchi di Milano. La Polizia di Stato ha invece sanzionato tre giovani che passeggiavano nel Parco Nord di Milano senza un motivo valido il pomeriggio di lunedì. Uno dei tre, alla richiesta degli agenti di esibire un documento, si è mostrato poco collaborativo. Dopo diversi tentativi di richiesta del documento, il giovane ha inveito contro gli agenti, il governo e le restrizioni. Il giovane è stato quindi sanzionato per aver violato le restrizioni, oltre ad essere indagato in stato di libertà per oltraggio, minaccia a Pubblico Ufficiale e aver rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità.