“Più volte in questi giorni ho sentito paragonare la situazione della Lombardia a quella di altre regioni. In Lombardia però è scoppiata una bomba atomica”. Si apre così la consueta videoconferenza da Palazzo Lombardia con le parole dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che vogliono spiegare come le modalità di diffusione del virus in Lombardia siano state del tutto diverse da quelle verificatesi nelle altre regioni (come Veneto ed Emilia Romagna). “Qui il virus ha girato indisturbato per oltre 20 giorni prima di essere individuato”, ha puntualizzato Gallera, parlando di “una diffusione rapida e libera, un’onda d’urto dalla quale le altre regioni sono state risparmiate, poiché hanno avuto il tempo di prepararsi per gestire questa emergenza: i nostri sforzi sono stati certamente d’esempio e superiori, non è possibile paragonarci alle altre regioni”. “Siamo in una fase discendente, ma la battaglia si vince rimanendo a casa ancora per un po’”, ha proseguito l’assessore illustrando il miglioramento dei dati delle varie province in queste settimane da inizio contagio tramite delle infografiche.

I dati di oggi: 53.414 (+1.089) i positivi, che crescono rispetto a ieri, ma che in proporzione ai tamponi eseguiti (il doppio rispetto ieri) confermano un trend in ribasso, 11.719 (-114) i ricoverati, che continuano a scendere, così come calano le persone ricoverate in terapia intensiva 1.257 (-48), mentre salgono i guariti a 15.147 (+649 i dimessi rispetto a ieri), così come sale anche il numero dei decessi che arriva a 9.722 (+238), un dato che però “progressivamente ogni giorno si riduce benché ogni decesso sia un motivo di sofferenza”, ha commentato l’assessore Gallera.

“Siamo molto vicini ad un momento in cui possiamo dire concluso il primo tempo di una battaglia. Non dimentichiamoci tuttavia che come ci dicono gli esperti le pandemie vanno ad ondate, dobbiamo quindi cambiare abitudini di vita, dobbiamo fare tesoro di ciò che abbiamo vissuto in questi giorni per un domani” ha proseguito Gallera, virando sul tema delle festività in avvicinamento: “il risultato è vicino, ma non si può allentare l’attenzione proprio adesso: dobbiamo passare la Pasqua in casa”. “Siamo costretti ad essere originali: facciamoci foto in cucina, mangiamo in balcone, scattiamoci selfie in casa, lo so, sarà una pasqua strana, ma stiamo a casa che il traguardo è vicino”.