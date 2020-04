A Milano i ghisa schierati ringraziano il personal del Policlinico [VIDEO]

“Con le sirene delle auto e delle moto, oggi la Polizia locale ha ringraziato, simbolicamente dal Policlinico, tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che ogni giorno sono in prima linea per curare i malati”. Lo scrive il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo commentando il video postato sui social del ringraziamento tributato dalle pattuglie della Polizia Locale schierate in via Francesco Sforza davanti all’ingresso dell’ospedale. “In questo tempo di Coronavirus il loro impegno è ancora più ammirevole che mai”, aggiunge Scavuzzo. (MiaNews)