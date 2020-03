41 consiglieri su 80: l’emergenza coronavirus comporta la prima seduta regionale del consiglio in ‘modalità ridottaì. Ma non solo. Per entrare a Palazzo Pirelli a politici e collaboratori – quest’ultimi due al massimo consentiti per ogni gruppo – vengono fatti indossare mascherina e guanti di protezione obbligatori (presenti e distribuiti all’ingresso). Obbligatorio anche mantenere la distanza dagli altri al fine di evitare il contagio, sia dentro che ai tornelli, dove il personale sanitario misura la temperatura con termoscanner come da disposizione. Mense, bar e sale riunioni serrate. Tolti anche i divanetti del foyer per evitare assembramenti. Inoltre ai consiglieri è raccomandato anche di non circolare tra i banchi, ma mantenere il posto assegnato. Vietato l’ingresso al pubblico e ai giornalisti, che possono seguire la seduta in streaming sul sito del Consiglio regionale.