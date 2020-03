Sono risultati positivi al test del coronavirus 14 dei 21 lodigiani in quarantena da ieri in una struttura militare a Delhi: lo ha detto all’agenzia di stampa France Presse una fonte che ha voluto mantenere l’anonimato. Il gruppo di turisti era in viaggio in India dalla fine di febbraio, assieme ai due coniugi già risultati contagiati e ricoverati in isolamento due giorni fa a Jaipur.