L’assessore Gallera, nella conferenza di ieri pomeriggio (3 marzo) ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Lombardia. In particolare; I casi positivi sono 1520, i deceduti 55, i dimessi e trasferiti al domicilio 139, in isolamento domiciliare 461, in terapia intensiva 167, i ricoverati non in terapia intensiva 698, i tamponi effettuati 9577.

I casi per provincia:

BG 372

BS 86

CO 4

CR 287

LC 4

LO 482

MB 9

MI 93 di cui 37 a Milano città

MN 15

PV 122

SO 3

VA 7

e 36 in corso di verifica.