Coronavirus, giunta regionale in autoisolamento

Gli assessori della giunta di Regione Lombardia sono in auto isolamento lavorativo dopo che il collega Alessandro Mattinzoli è risultato positivo al Coronavirus. Questo secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali per i lavoratori dei servizi essenziali di interesse pubblico che sono stati in contato stretto con un contagiato ma il loro tampone è negativo. “C’è un protocollo, andremo avanti così ancora per qualche giorno. Incontreremo il ministro Speranza con i presidi necessari” ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza in video collegamento per fare il punto sulla situazione coronavirus. “Stiamo benissimo – ha aggiunto l’assessore al Bilancio, Davide Caparini – stiamo lavorando, a parte la stanchezza stiamo ottimamente. Ci siamo isolati, siamo in quarantena perché abbiamo avuto un contatto con un sintomatico, quindi come prevede la circolare del Ministero della Sanità, chi è sottoposto ad un tampone negativo deve non aver più contatti per i successivi 14 giorni. Non siamo a casa, io sono nel mio ufficio della direzione Bilancio mentre i miei collaboratori sono in smart working”. Oggi pomeriggio è in programma una videoconferenza fra il premier Giuseppe Conte e il governatore della Lombardia Attilio Fontana e prima ci sarà la visita del ministro della Salute Roberto Speranza.