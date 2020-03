“A oggi i decessi in Regione Lombardia sono 73, specie anziani con pregresse patologie. I positivi sono 1820, oltre 300 in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 209, 40 più di ieri, i ricoverati in regime ordinario sono 877, numero inferiore a quanto comunicato ieri. In isolamento domiciliare ci sono 411 contagiati e oggi abbiamo dimesso 250 persone.” Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in collegamento video con la conferenza stampa in Regione per fare il punto sul coronavirus. Sull’ipotesi di una zona rossa nell’area di Alzano Lombardo e Nembro interessata da un elevato numero di contagi di coronavirus “abbiamo evidenziato” al ministro Speranza “la nostra preoccupazione e orientamento a mettere in campo tutte le misure necessarie per la zona. Attendiamo le loro valutazioni e noi siamo pronti ad adottare le misure anche più rigide”. Riferendo del colloquio con il ministro della Salute, da parte sua, ha riferito Gallera, ha fatto sapere che eventuali decisioni saranno prese con il pacchetto di misure del Governo atteso per questa sera.(MiaNews)