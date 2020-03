Coronavirus, Alzano e Nembro: attesa decisione su zona rossa

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ha dichiarato che si sta decidendo in queste ore sull’eventuale istituzione di una zona rossa per alcuni comuni della cintura bergamasca come Alzano Lombardo e Nembro. Comuni nei quali sono aumentati anche oggi i contagi. In Regione Lombardia è presente anche il ministro della Salute Roberto Speranza. Secondo quanto ha dichiarato Gallera la decisione dovrebbe arrivare dal Governo entro la giornata di oggi, mercoledì 4 marzo. “Nella Bergamasca – ha detto Gallera – i contagi sono leggermente diminuiti, 48 in più rispetto a martedì. Resta comunque una delle zone a maggior presenza di positivi, sono 423. Abbiamo chiesto al ministro Speranza quali orientamenti abbia il Governo e ha detto che nella sera ci sarà la decisione definitiva sulle misure da assumere. Attendiamo le loro valutazioni e siamo pronti ad accogliere ogni misura, anche quelle più rigide, che dovesse decidere il Governo”.