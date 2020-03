La sanità privata accreditata viene finalmente coinvolta nella lotta al Covid-19. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha incontrato i dirigenti delle strutture private collegate al sistema sanitario. “Come preannunciato abbiamo fatto incontro con tutte strutture private accreditate – ha spiegato Gallera -. E abbiamo trovato assoluta disponibilità a mettere a disposizione posti letto delle terapie intensive e anche a entrare a far parte della gestione dell’emergenza. Da oggi entrano a tutti gli effetti nella cabina di regia. Sarà ampliata in maniera significativa la disponibiltià di posti nelle terapie intensive. Ora posti ci sono ma serve un numero ampio, anche per consentire gestione dei casi che non sono coronavirus. Serve anche sostenere presidi in difficoltà con altro personale”.