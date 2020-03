Coronavirus, stop agli eventi pubblici, aperti i musei

Ancora stop agli eventi pubblici di ogni genere, ma i musei possono riaprire. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contro il coronavirus prevede per la zona gialla (Lombardia, Veneto, Emilia e le province di earo e Urbino e Savona) la sospensione, fino all’8 marzo, di “tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose”. Nel Decreto però si consente “l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone”. Anche l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, sempre con il “droplet”, la distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra.