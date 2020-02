Coronavirus, messa di Delpini in diretta tv

Sarà senza fedeli la celebrazione della prima domenica di Quaresima ambrosiana, presieduta dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini, nella Cripta del Duomo di Milano. Un’iniziativa che non ha precedenti, decisa dalla Diocesi per ottemperare alle misure emanate da Regione Lombardia per far fronte all’emergenza Coronavirus. I fedeli, si legge in una nota, potranno assistere alla messa in collegamento tv alle 11, su Rai3. “Al momento della comunione – si legge in una nota – tutti i fedeli saranno invitati a recitare la formula della Comunione Spirituale e al termine si svolgerà il rito dell’Imposizione delle Ceneri”.