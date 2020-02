Coronavirus, Sala: ho invitato Conte a Milano [VIDEO]

“Ho parlato con il presidente del consiglio Conte e l’ho invitato a venire presto a Milano per rendersi conto di come è la situazione, ho chiamato il ministro Gualtieri, gli ho chiesto supporto e gli ho detto che un aiuto a Milano è un buon investimento, ho parlato con il ministro Franceschini: ripartiamo dalla cultura, riapriamo qualcosa, possiamo cominciare dai musei o da qualcos’altro, ma la cultura è vita”. Così in un video su Instagram il sindaco Giuseppe Sala spiegando la sua giornata “ai tempi del coronavirus”. Stamattina, come scritto in un post, il sindaco si era recato in due centri diurni per disabili e ha spiegato di aver lavorato per riprogrammare alcuni eventi.