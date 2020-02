L’Ufficio stampa della Regione Lombardia comunica che, poiche’ sono in corso alcune verifiche sanitarie su un dipendente regionale che ha avuto contatti con

l’Unita’ di crisi che sta coordinando l’emergenza Coronavirus, in ottemperanza delle linee guida del ministero della Salute, la conferenza stampa e’ annullata. L’unità di crisi per l’emergenza coronavirus, operativa da venerdì scorso dopo i primi casi positivi nel lodigiano, è stata allestita al sesto piano di Palazzo Lombardia, sede della giunta lombarda ed è composta da tecnici dei settori Welfare e protezione civile, coordinati dai vertici degli assessorati di riferimento. Le verifiche sono in corso su un dipendente regionale che fa parte dell’unità di crisi.