Armato e col volto coperto dal casco aveva rapinato un supermercato in viale Tibaldi a Milano, per poi scappare insieme ad un complice a bordo di uno scooter nero. Grazie alla descrizione fornita da un testimone, la Polizia è riuscita a rintracciare e fermare un 49enne nel cortile di un condominio in zona Forze Armate. Gli agenti hanno dapprima notato lo scooter usato dai malviventi per fuggire e poi un uomo corrispondente all’identikit tracciato avvicinarsi ad esso. Una volta bloccato, gli agenti hanno rinvenuto sull’uomo circa 1000 euro in contanti. La pistola utilizzata nel colpo invece è stata successivamente ritrovata nella sua abitazione insieme ad alcuni grammi di cocaina ed hashish. Il 49enne è stato dunque anche indagato per detenzione ai fini di spaccio.