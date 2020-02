Applauso nell’Aula del consiglio regionale per il presidente della Regione Attilio Fontana , l’assessore al Welfare Gallera e tutto il team che si sta occupando dell’emergenza coronavirus. Il presidente dell’Aula Alessandro Fermi ha ringraziato il governatore e l’assessore, seguito dall’applauso da parte dell’aula con i consiglieri della maggioranza che si sono anche alzati in piedi. Più fredda invece la reazione dell’opposizione, alcuni consiglieri si sono uniti all’applauso, senza alzarsi, altri invece no. Fontana ha girato i ringraziamenti ai medici e infermieri e a quel punto tutta l’Aula si è alzata invece ad applaudire. Le misure prese credo siano “efficaci, ma la certezza la potremo avere almeno dopo una settimana dall’inizio dell’applicazione”: ha detto il presidente Fontana riferendo in Consiglio regionale sull’emergenza coronavirus. Quindi, ha proseguito Fontana è probabile che “questa settimana il contagio possa aumentare” e “dalla fine della settimana avremo notizie più precise”. “Il presidente della Repubblica ci è stato molto vicino e mi ha incaricato di estendere il ringraziamento al comparto della sanità e a tutti coloro che lavorano anche negli uffici regionali. Lui si sente molto vicino a tutti noi che stiamo combattendo questa piccola ma significativa battaglia per i nostri cittadini – ha proseguito Fontana – e credo che il sostegno del presidente della Repubblica ci faccia sentire un pochettino più forti c’è una parte buona della politica che crede nel nostro Paese”. [MiaNews]