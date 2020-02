“L’assalto ai supermercati’ non è assolutamente giustificato. E’ previsto che i negozi di generi alimentari rimangano aperti sempre. Non c’è motivo per correre a riempire le credenze di cibo, il cibo ci sarà sempre. Oggi non stiamo parlando di una pandemia”: lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante una diretta tv da Palazzo Lombardia, commentando le code ai supermercati per l’emergenza coronavirus.