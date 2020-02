Coronavirus, lo sport si ferma in Lombardia e Veneto

Di fronte all’emergenza Coronavirus si ferma anche lo Sport in Lombardia e Veneto. Oggi (domenica 23 febbraio) nessuna manifestazione sportiva avrà luogo nelle due regioni del nord Italia. Di conseguenza le tre partite di serie A Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari non si giocheranno. L’annuncio è arrivato nella serata di sabato dopo il consiglio dei ministri straordinario. Il Ministro Spadafora, in una lettera inviata al presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha chiesto “di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell’invito del Governo di sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020”.