Coronavirus, 16 i casi in Lombardia: positivo un uomo ricoverato a Cremona

Sono salite a 16 le persone contagiate dal Coronavirus in Lombardia. L’ultimo caso riguarda un paziente ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Cremona: è un uomo di Sesto Cremonese: ad affermarlo è una nota apparsa sulla pagina Facebook del Comune. Il sindaco del paese, «in attesa di ulteriori provvedimenti» della Regione, ha invitato la cittadinanza a «limitare di intrattenersi in luoghi di ritrovo ed assembramento pubblico». In tutta Italia è il 18/mo caso accertato, compreso quello del 78enne morto ieri sera in Veneto. Al momento sono 250 le persone messe in isolamento, ma considerato l’aumento dei casi potrebbe aumentare anche il numero delle persone sotto osservazione. Tra loro – ha fatto sapere Gallera – 149 sono infermieri, medici, familiari e persone entrate in contatto diretto con il 38enne ricoverato a Codogno. Poi ci sono i dipendenti che lavorano nella sua ditta e che hanno avuto contatto diretto con lui.