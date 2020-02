Cinisello, droga sull’autobus

La Polizia di Stato ha effettuato dei controlli straordinari, insieme ad una unità cinofila, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona Nord di Milano. In modo particolare gli agenti si sono concentrati sui bus della linea 728 che collegano la Stazione di Milano Centrale a Cusano Milanino, passando per Cinisello Balsamo. Negli ultimi tempi sulla linea erano stati segnalati giovani che dopo aver assunto droghe, probabilmente acquistate nel quartiere cinisellese di Sant’Eusebio, avevano danneggiato i mezzi e disturbato gli altri passeggeri. Gli agenti hanno intercettato su un bus della linea 728 un 27enne salvadoregno con 6gr di marijuana, segnalandolo alla Prefettura come assuntore. La Polizia ha poi esteso i controlli nel quartiere “5 Torri” di Cinisello Balsamo dove ha arresto un 50enne italiano per detenzione e spaccio di stupefacenti. L’uomo, pregiudicato, aveva 32 dosi di cocaina e circa 500 euro in contanti. Gli agenti hanno controllato in totale 25 persone, oltre a 2 esercizi commerciali.