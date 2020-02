I valori medi delle concentrazioni di PM10 sono inferiori al limite dei di 50 ľg/mł in tutte le stazioni della Lombardia.

Restano attive le misure temporanee di primo livello nei comuni con piu’ di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Milano e di Pavia. Se anche i dati di domani confermeranno valori medi di Pm10 al

di sotto del limite di 50 ľg/mł le misure temporanee attive nelle province di Milano e Pavia saranno revocate.

I dati sulla qualita’ dell’aria vengono esaminati ogni giorno e viene data comunicazione in maniera tempestiva circa la cessazione delle limitazioni temporanee di 1° livello. Come previsto dalle delibere di Giunta regionale n.

7095 del 18 settembre 2017 e n. 712 del 30 ottobre 2018, qualora si registrassero un valore al di sotto della soglia unito a previsioni metereologiche con condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti oppure valori al di sotto della soglia per due giorni consecutivi si potra’ procedere con la disattivazione delle misure temporanee.