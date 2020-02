Atalanta-Valencia 4-1, spettacolo dei nerazzurri

L’Atalanta batte Valencia 4-1 nell’andata degli ottavi di Champions League. I gol nel primo tempo al 16′ di Hateboer, al 42′ di Ilicic; nel secondo, 12′ di Freuler, al 17′ di Hateboer, al 21′ di Cherysev. I 44mila tifosi bergamaschi non ci credono ancora: il Valencia decimato è umiliato a San Siro e i quarti di finale di Champions appaiono vicini, in bella vista. La squadra è solo a metà dell’opera ma al Mestalla il prossimo 10 marzo, come chiesto da Gasperini alla vigilia, l’Atalanta avrà due risultati pieni a disposizione e addirittura tre gol di scarto in caso di sconfitta. Una notte memorabile per i bergamaschi. E il sogno continua.

“Siamo soddisfatti di questa vittoria e soprattutto di questo vantaggio: alla vigilia, avrei firmato per andare a Valencia nel ritorno con tre gol di vantaggio”: Gianpiero Gasperini esce felice dalla gara. . “Al ritorno dovremo fare piu’ attenzione a certe situazioni: stasera – ha detto il tecnico – abbiamo perso palle in uscita e rischiato. Al Mestalla dovremo evitarlo: voglio segnare un gol anche li’, non solo una serata di sofferenza”. “Per come e’ andata la serata – ha concluso Gasperini – ci rimane persino qualche rammarico, per le occasioni sprecate: tre gol di vantaggio sono un bel bottino, ma stasera non esulto. Preferisco esultare tra tre settimane”