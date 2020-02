Scoperti 14 lavoratori in nero nel milanese

14 lavoratori “in nero” sono stati scoperti negli ultimi giorni dalla Guardia di Finanza milanese in due imprese, la cui attività è stata sospesa.

In particolare, nel corso dei servizi di contrasto al sommerso d’azienda e da lavoro, le

Fiamme Gialle analizzando anche le informazioni disponibili dalle banche dati, tra le imprese controllate ne hanno individuate due dell’hinterland, in cui sono stati trovati a

lavorare in maniera totalmente irregolare lavoratori di diverse nazionalità.

Nel primo caso, i Finanzieri della Compagnia di Paderno Dugnano, hanno concentrato

l’attenzione su un’attività commerciale gestita da un italiano, titolare di una ditta

specializzata nel confezionamento di biancheria. Tutte le 7 lavoratrici, italiane e rumene, sono risultate “in nero”. Per nessuna di loro il datore di lavoro aveva provveduto alla regolare registrazione e alle previste comunicazioni e, dunque, oltre alla contestazione di pesanti sanzioni amministrative pecuniarie, è stata avanzata alla competente Direzione Territoriale del Lavoro apposita proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Nell’altro caso sono intervenuti i Finanzieri della Compagnia di Melegnano, che hanno

avviato un controllo nei confronti di una ditta individuale, con sede in San Donato Milanese,

operante nel settore della panificazione. Entrando nei locali aziendali nelle prime ore della mattina, i militari hanno trovato presenti anche in questo caso 7 lavoratori stranieri, tutti irregolari. Peraltro, quattro sono risultati anche privi di permessi di soggiorno e, quindi, una

volta identificati, sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per l’avvio delle

procedure di espulsione. Il panificatore è stato denunciato per favoreggiamento e utilizzo di

manodopera clandestina. Inoltre, considerate le condizioni carenti sotto il profilo igienico-sanitario in cui sono stati trovati i locali aziendali, è stata interessata anche l’Agenzia di Tutela della Salute di Milano per i successivi approfondimenti.