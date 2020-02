Un senzatetto è stato trovato morto questo pomeriggio nelle campagne di Peschiera Borromeo, nei pressi della Cascina Brusata, struttura abbandonata utilizzata come ricovero di fortuna. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione di due cittadini. Sul posto anche Areu, l’agenzia regionale per l’emergenza urgenza. L’Autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul corpo, già in stato di decomposizione. Secondo i primi accertamenti l’uomo, 64 anni, originario di Carbonia, pregiudicato, sarebbe morto per cause naturali a seguito di un malore. Era affetto da diversi problemi di salute e dimorava da diverso tempo nella struttura abbandonata. (MiaNews)