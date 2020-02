“Io non ho paura”, in mostra fino al 5 Marzo al Pirellone

Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi ha inaugurato questa mattina a Palazzo Pirelli la mostra fotografica “Io non ho paura”. Alla cerimonia inaugurale sono intervenute anche il Consigliere regionale Elisabetta Strada, che è stata proponente dell’iniziativa patrocinata dal Consiglio regionale, la Presidente dell’Associazione Professionale di Estetica Oncologica A.P.E.O. Carolina Ambra Redaelli e la co-fondatrice di A.P.E.O. Loretta Pizio. La mostra, allestita nello Spazio Espositivo al piano terra di Palazzo Pirelli, si compone di 27 scatti fotografici di grande suggestione e impatto emotivo che raccontano la sfida di altrettante donne davanti alla malattia del cancro.

Il progetto e l’idea alla base di “Io non ho paura” sono stati sviluppati in seguito all’incontro tra l’estetista APEO Francesca Cecconi, il fotografo Leonardo Perugini e tante donne in terapia oncologica, fotografate davanti a uno specchio a due vie mentre compiono gesti quotidiani per il proprio benessere e la cura di sé, pur in un momento così critico della propria vita. “Le donne che hanno posato per questo progetto –ha spiegato Perugini- sono uscite da questa esperienza rafforzate perché, come diceva lo stesso Veronesi che per primo ha appoggiato la figura dell’estetista oncologica, è più facile togliere il tumore dal corpo che dalla mente”. “Gli scatti –sottolineano i promotori della mostra- sono testimonianza dell’accettazione di sé unita ad un forte senso di riscossa, come elementi importanti nel processo di cura e guarigione, poiché la salute non è certo solo l’assenza di malattia, ma corrisponde anche a uno stato di benessere fisico, psichico e sociale”.

A.P.E.O. è un’Associazione Professionale di Estetica Oncologica che focalizza l’attività delle proprie estetiste proprio sulla qualità di vita delle pazienti oncologiche.

Allestita nel foyer di Palazzo Pirelli, l’esposizione sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, fino a giovedì 5 marzo con i seguenti orari: lunedì – giovedì: 9.30-12.30 e 13.30-17.30; venerdì: 9.30-13.00.