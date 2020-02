Un viaggio con Kobe a Desio

La Pallacanestro Aurora Desio ricorda Kobe Bryant, il campione di basket morto tragicamente in un incidente in elicottero, insieme alla figlia e ad altre 7 persone. Domani, martedì 18 febbraio, alle 20, presso l’auditorium del BancoDesio a Desio (Mb) si terrà una serata con molti ospiti che ricorderanno le imprese “di vita” di Kobe, anche oltre la pallacanestro. Chi vuole può inviare disegni e messaggi a unviaggioconkobe@gmail.com: pensieri e disegni saranno proiettati durante la serata. L’ingresso libero, l’evento è per bambini, ragazzi e famiglie. Appuntamento al Centro Congressi Banco Desio ingresso Via Parini, Desio