Inter sorpassata dalla Lazio, Conte, “regalati due goal”

Inter battuta all’Olimpico dalla Lazio 2-1 nel posticipo domenicale, big match della 24/a giornata. I nerazzurri sono così sorpassati dalla Lazio, che porta al secondo posto a -1 dalla Juventus capolista. “La prestazione c’è stata, la partita è stata equilibrata. Non mi è piaciuto il risultato e il modo con cui abbiano regalato due gol alla Lazio. Dobbiamo migliorare ed essere più sereni”ha detto l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, dopo la sconfitta. “In queste partite i margini di errore sono minimi e i dettagli diventano decisivi – ha proseguito il tecnico -. Sui gol abbiamo commesso delle grosse ingenuità, ma questo fa parte di un progresso di crescita”. “Quindi bisogna continuare a migliorare e lavorare per affrontare queste situazioni ed essere un po’ più sereni – le altre parole di Conte -. Noi veniamo da altre prestazioni in cui eravamo in vantaggio e ci siamo fatti rimontare, vedi a Barcellona o col Dortmund. Erano partite che avevamo in pugno e poi le abbiamo perse. ma stiamo facendo un percorso e comunque ci deve rendere orgogliosi essere arrivato a questo scontro con la Lazio. Ci dobbiamo impegnare se vogliamo dire la nostra a questi livelli”.