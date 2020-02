Frecciarossa deragliato, prosegue la rimozione dai binari

Proseguono anche oggi le operazioni di rimozione del Frecciarossa dai binari dell’Alta Velocità a Ospedaletto Lodigiano. Le prime due carrozze sono state tolte dai binari ieri e oggi i lavori proseguiranno per le 5 che ancora rimangono da rimuovere. In giornata secondo il capocantiere sarà rimossa una o al massimo due carrozze. Per liberare i binari ci vorrà una settmana. La scelta dei tecnici è stata di iniziare dai vagoni e di occuparsi solo successivamente della motrice, dove hanno perso la vita i macchinisti Mario Dicuonzo e Giuseppe Cicciù . Sul retro dell’area è stata creata una specie di deposito al quale, una a una, verranno portate tutte le carrozze. E fino a quando non saranno state portate via tutte dai binari, non si procederà a trasportarle in un deposito di Rfi. Una volta liberata la zona dai vagoni, si potrà tornare a lavorare per ripristinare la linea di alta velocità.