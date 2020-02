Domenica di lavoro per il soccorso alpino

Intervento oggi sul Medale, monte del gruppo delle Grigne (Lecco), per due ragazzi di circa 22 anni residenti nella zona di Varese. L’allarme è arrivato intorno alle 17:30. Il primo della cordata è caduto sull’ultimo tiro della via Brianzi e ha fatto un volo di una ventina di metri. Illeso il compagno. Il giovane ferito ha riportato diversi traumi. Sul posto l’elicottero di AREU decollato da Como, che lo ha recuperato e portato in ospedale. Pronta per essere imbarcati anche tre tecnici di turno al Centro del Bione e dei tecnici della Stazione di Lecco. L’elicottero di Sondrio invece ha trasportato l’altro ragazzo al Centro del Bione per il rientro.

Un altro intervento in provincia di Sondrio per la VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Soccorso alpino. I tecnici sono stati allertati per un uomo residente in zona. Era scivolato lungo un sentiero, a circa 1100 metri di altitudine, e poi è finito in un canalone impervio. Sono partite le squadre, nove i tecnici impegnati a supporto dell’elisoccorso, insieme con i Vigili del fuoco e la Croce Rossa di Morbegno. Una volta raggiunto, il ferito è stato messo in sicurezza e recuperato dall’elicottero di Bergamo, che poi lo ha trasportato in ospedale a Sondrio.