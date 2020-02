Sequestrati 100 chili di hashish, due arresti

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano due uomini, rispettivamente di 42 e 48 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dei servizi per contrastare lo spaccio di droga, i poliziotti della Squadra Mobile venerdì pomeriggio hanno monitorato

due vetture che dalla zona Gallaratese sono giunte al Lorenteggio. Una volta scesi, i conducenti sono entrati in uno stabile dal quale sono usciti poco dopo con dei borsoni da caricare nelle vetture. Fermati e controllali dai poliziotti, e dalle successive perquisizioni domiciliari, i due sono risultati in possesso 107 kg di hashish, 11,8 Kg lordi di marijuana, 785 gr di cocaina.