Carnevale al museo

Nel weekend 29 febbraio e 1 marzo, in occasione del Carnevale, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia promuove tante attività e laboratori interattivi. Adulti e bambini possono sperimentare la magia dei colori tra ombre, luci e specchi nell’Area dei piccoli, imparare le diverse parti che compongono i fiori grazie all’attività Flower dissection nel Laboratorio Genetica , fare curiosi esperimenti con latte, olio, caramelle e tanti altri cibi oppure utilizzare gli ingredienti della cucina molecolare per creare cibi luminosi e plastiche commestibili nel Laboratorio Alimentazione o ancora costruire un flipper fai da te sfruttando la forza di gravità, l’elasticità e la geometria nella Tinkering Zone.

Tutte le attività sono comprese nel biglietto d’ingresso al Museo, ad eccezione di Space Mission VR. Se non è indicato diversamente, è possibile effettuare l’iscrizione solo per due attività, all’infopoint situato all’ingresso del Museo, il giorno della visita fino a esaurimento posti.

Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo

i.lab AREA DEI PICCOLI – I colori della luce

Sabato alle 14.30 e domenica alle 10 e alle 14

Da 3-6 anni | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

Tra ombre, specchi e luci colorate avventuriamoci tra i fenomeni della luce per scoprire come vediamo al buio, come si riflette la nostra immagine e come si forma un arcobaleno.

i.lab AREA DEI PICCOLI – Robot ballerini

Sabato alle 15.30 e domenica alle 15

Da 3-6 anni | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

Come fanno i robot a decidere cosa fare? Hai mai visto un robot che balla? Conosciamone alcuni e aiutiamoli a danzare utilizzando i tasti giusti.

i.lab AREA DEI PICCOLI – Matematica in equilibrio

Sabato alle 16.30 e domenica alle 11 e alle 16

Da 3-6 anni | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

Cubi, coni e cilindri. Giochiamo con la matematica e impariamo a riconoscere le forme per tenerle in equilibrio creando coloratissime costruzioni.

i.lab AREA DEI PICCOLI – Ombre e pianeti

Sabato alle 17.30 e domenica alle 17

Da 3-6 anni | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

Viviamo insieme una fantastica avventura nello spazio. Ascoltiamo una divertente storia spaziale e inventiamo nuovi personaggi per creare una missione verso pianeti lontani utilizzando le luci e le ombre.

i.lab AREA DEI PICCOLI – Tangram

Domenica alle 12

Da 3-6 anni | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

Si può disegnare con la geometria? Scopriamo i segreti dell’antico gioco matematico del Tangram e usiamolo per comporre fantastiche figure.

i.lab GENETICA – Flower dissection

Sabato alle 14.30 e domenica alle 10 e alle 14

Da 8 anni | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

Scomponiamo e riorganizziamo tutte le parti che compongono un fiore per scoprirne forme, colori e differenze.

i.lab GENETICA – Orti stellari

Sabato alle 15.30 e domenica alle 11 e alle 15

Da 8 anni | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

Tra microscopi e terreni di laboratorio osserviamo di cosa hanno bisogno le piante per vivere. Scopriamo se si può coltivare insalata nello Spazio e come intrappolare i semi in una goccia per farli crescere lontano.

i.lab GENETICA – Porta a casa il tuo DNA

Sabato alle 16.30 e domenica alle 12 e alle 16

Da 9 anni | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

Tra gomitoli, enzimi e spazzolini estraiamo materiale genetico dalle cellule e portiamo a casa il nostro DNA in una provetta.

i.lab ALIMENTAZIONE – Esplosione di colori

Sabato alle 14.30 e domenica alle 10 e alle 14

Da 8 anni | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

Facciamo esperimenti con latte, olio, caramelle e tanti altri cibi. Osserviamo perché i liquidi non si mescolano, le sostanze non si sciolgono e le schiume esplodono.

i.lab ALIMENTAZIONE – Gelato per tutti i gusti

Sabato alle 15.30 e alle 17.30 e domenica alle 11, alle 15 e alle 17

Da 6 anni | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

Sperimentiamo come si prepara il gelato, che cosa contiene e perché è così cremoso. Mescoliamo gli ingredienti e scopriamo a che cosa servono aria e freddo nella sua preparazione.

i.lab ALIMENTAZIONE – Ingredienti sorprendenti

Sabato alle 16.30 e domenica alle 12 e alle 16

Da 7 anni | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

Usiamo gli ingredienti della cucina molecolare per creare cibi luminosi e plastiche da mangiare, trasformiamo l’amido e scopriamo nuove consistenze “appiccicose”.

i.lab TINKERING ZONE – Flipper fai da te

Sabato dalle 14.30 alle 17 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Da 8 anni | attività senza prenotazione

Costruiamo un percorso per una biglia e conduciamola all’uscita usando gravità, elasticità e geometria.

PADIGLIONE AERONAVALE – Space Mission VR content partner

Sabato alle 10, 11, 12, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 e domenica alle 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17

Da 12 anni | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

In occasione dei 30 anni dal lancio del telescopio spaziale Hubble realizzato dalla NASA, con il visore PlayStation®VR prendi parte in prima persona con la realtà virtuale alle sue missioni più importanti. Entra nella storia di uno dei più grandi telescopi spaziali mai costruiti che ha cambiato la nostra comprensione dell’Universo. Unisciti all’equipaggio della navetta spaziale Shuttle Discovery ricostruita nei minimi dettagli e metti in orbita l’Hubble attorno alla Terra il 25 aprile 1990. Se sei abbastanza coraggioso mettiti alla prova nella missione di servizio STS-61 del dicembre 1993 con una impegnativa attività extraveicolare.

L’attività è realizzata in collaborazione con Sony Interactive Entertainment e in content partnership con VR Immersive Education.