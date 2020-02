Una merenda creativa con lo chef alla Casa della carità

Proseguono le azioni promosse dalla Casa della carità per il contrasto alla povertà educativa minorile nel Municipio 2 di Milano, nell’ambito del progetto “Primi Passi. Polo sperimentale per la prima infanzia”. Lunedì 17 febbraio alle 16.30, la Casa della carità ospiterà un’altra attività molto particolare: una merenda creativa con lo chef. Nell’ambito del percorso di Primi Passi denominato “Promotori di salute”, mamme e papà avranno la possibilità di preparare con i loro bambini una sana e gustosa merenda, insieme a uno chef professionista, che li guiderà passo passo, dalla scelta degli ingredienti più salutari fino alla preparazione.

I genitori che avessero dubbi o domande sull’alimentazione più corretta per i propri figli, potranno chiedere alla dottoressa Gaia Jacchetti, medico della Casa della carità, che sarà presente nel corso del pomeriggio.

Per informazioni: promotoridisalute@casadellacarita.org

Per quanto riguarda invece le iniziative legate a “Primi Passi in Biblioteca”, sabato scorso si è svolto l’ultimo degli incontri di “Libri a 4 mani” insieme all’educatrice e illustratrice Martina Mangano.

Proseguiranno invece fino a giugno le “merende in Biblioteca”: ogni lunedì dalle 16 alle 18 gli spazi della Biblioteca del Confine della Casa della carità (via Francesco Brambilla 10) saranno a disposizione dei bambini del quartiere e dei loro genitori, con la possibilità di fare merenda e leggere insieme, grazie anche alla presenza dei bibliotecari e dei volontari.

Per informazioni: biblioteca.confine@casadellacarita.org

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.

Primi Passi. Polo sperimentale per la prima infanzia è un progetto nato per contrastare la povertà educativa minorile; si rivolge alla fascia di bambini 0-6 anni e alle loro famiglie che risiedono nella zona 2 del Comune di Milano e che vivono situazioni di disagio e di povertà educativa molto elevate. Capofila del progetto è il Comune di Milano, con partner ATS e realtà del Terzo Settore profondamente radicate e conosciute sul territorio di zona 2. Il progetto “Primi Passi. Polo Sperimentale per la Prima Infanzia” è stato selezionato da “Con i Bambini” nellʼambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Per informazioni: https://percorsiconibambini.it/primipassi/

