“Parola alla Chiesa, parola alla città. A 40 dall’ingresso di Carlo Maria Martini a Milano” è il titolo del convegno che si terrà domani sabato 15 febbraio alle 9.30 alla FONDAZIONE AMBROSIANEUM (Via delle Ore, 3 – Milano). L’evento è promosso dalla Fondazione Ambrosianeum, Arcidiocesi di Milano e Fondazione C.M.Martini. Interverranno Mons. Mario DELPINI, Arcivescovo di Milano, Carlo Casalone, Presidente Fondazione C.M.Martini. Marco Garzonio, Presidente Fondazione Ambrosianeum, Mons. Franco Giulio BRAMBILLA, Vescovo di Novara, Vicepresidente CEI, Roberta DE MONTICELLI, Ordinario di filosofia della persona, Università Vita e Salute S. Raffaele di Milano, Fellow of the Institute for Advanced Studies in Paris 2019-2020, Enrico LETTA, Dean Paris School International Affairs SciencesPo, Presidente Istituto Jacques Delors, già Primo Ministro. Conclude i lavori Mons. Luca BRESSAN, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale.

Durante la mattinata sarà proiettato material iconografico tratto dall’archivio della

Fondazione Carlo Maria Martini e dal film di Ermanno Olmi “vedete, sono uno di voi”.

Sarà inoltre allestita la mostra “Dall’archivio fotografico della famiglia Martini: il Cardinale

visto dalla sorella”, a cura di Maris Martini Facchini.