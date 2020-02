Studenti suicidi a Monza, incontri con psicologi

Due studenti di quinta superiore si sono tolti la vita a quindi giorni l’uno dall’altro. Entrambi studiavano al noto liceo Frisi di Monza dove la dirigente scolastica ha deciso di sospendere l’attività didattica per avviare dei colloqui e incontri con psicologi per studenti e genitori.

Per la Polizia di Stato non è emerso alcun presunto collegamento tra il sudicio dei due giovani, uno dei quali si è buttato sotto un treno mentre l’altro si è gettato dalla finestra di casa. “È il momento di pensare ai nostri ragazzi e di riflettere sul mondo della scuola che forse punta troppo sulla performance, senza tenere sempre conto delle pressioni a cui sono sottoposti” sono le dichiarazioni di una madre di uno studente e condivise dalle famiglie degli studenti del liceo Frisi, noto per essere una delle eccellenze del territorio per la qualità della preparazione dei propri iscritti.