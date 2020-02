Sgomberi, scritte contro il sindaco Sala al Corvetto [VIDEO]

“Basta sgomberi”, “La riqualificazione è il nuovo business di Cariplo”, insulti contro il sindaco Giuseppe Sala: sono le scritte comparse stamani con lo slogan antagonista già più volte comparso in zona ‘Corvetto odia’ sui muri del mercato comunale di piazzale Ferrara e nelle vie intorno in vista dell’inaugurazione di Made in Corvetto, primo Punto di comunità di Lacittàintorno, progetto di Fondazione Cariplo. Una contestazione, con decine di imbrattamenti, ai progetti di riqualificazione e socialità che oggi vengono inaugurati dal sindaco e contro i recenti sgomberi di case occupate e centri sociali in zona. Pronta la replica del sindaco.