TEDX arriva in Brianza per promuovere il cambiamento

Sarà la suggestiva cornice del network “Theatro” di Verano Brianza ad ospitare, domani, sabato 15 febbraio, l’esordio di “TEDX Brianza”, l’evento nato dallo spirito TED per condividere le idee che hanno valore, grazie all’impegno comune di un dinamico e professionale team di circa 30 volontari e con la collaborazione di 23 Partner.

In continuità con il noto ciclo di Conferenze Statunitensi, l’obiettivo dagli organizzatori è stato quello di promuovere un significativo cambiamento all’interno di una realtà sempre più cosmopolita come la Brianza.

Il tema scelto per il primo TEDX Brianza è “OPEN TO”, una filosofia e un approccio

di crescita dedicato alle persone che vivono con interesse le proprie radici di appartenenza, con il compito di abbattere luoghi comuni di una mentalità eccessivamente chiusa, valorizzando spirito e coraggio di osare, e superando definitivamente ogni barriera territoriale attraverso il potere delle idee.

A condividere con il pubblico idee, esperienze e riflessioni funzionali al tema “OPEN TO” saranno presenti 9 importanti speaker, i quali avranno il compito di

spiegare come hanno avuto modo di mettersi direttamente in gioco per rendere,

a loro modo, il futuro migliore. Nomi di spicco come Nico Acampora, Laura Boella,

Ileana Boneschi, Paola Di Nicola Travaglini, Federico Frattini, Momcilo Jankovic,

Andrea Lanfri, Paolo Nespoli e Patrick Trancu. La scelta degli speaker è stata

realizzata dopo un importante confronto tra i volontari, sulla base di interesse,

spessore morale, ed esperienze pregresse alle spalle.

Ad ascoltarli in platea 100

spettatori tra brianzoli, giornalisti e persone fiduciose di poter scardinare gli

schemi del futuro non solo per comprenderlo, ma per farne attivamente parte.

La scelta della sede della prima edizione di TEDX Brianza non è casuale. Theatro

è un luogo che condivide lo stesso spirito di innovazione e la visione proiettata al

futuro del progetto TEDX Brianza OPEN TO: Theatro infatti rappresenta un nuovo

modo di fare architettura, fondato sulla sinergia tra aziende, sulla ricerca, sulla formazione e sulla condivisione di conoscenze e soluzioni rispondenti alle sempre

nuove evoluzioni tecnologiche e di performance del progetto.

COS’È TEDX: DAGLI STATES ALLA BRIANZA

Le radici di TEDX Brianza hanno origine negli Stati Uniti, dove nel 1984 nacque

TED, un’organizzazione no-profit che, con una prima conferenza di quattro giorni in California, seppe avviare la sua personale mission con l’obiettivo di diffondere

l’innovazione nei più diversi settori della creatività e del sapere umano, in più di

117 lingue. La filosofia delle “Ideas Worth Spreading” si è conservata nell’attuale

format con gli stessi intenti: ispirare e innescare un dialogo tra i partecipanti. Gli

speaker invitati, uomini e donne protagonisti contemporanei del fare e del

pensare, hanno a disposizione ad ogni conferenza 18 minuti per presentare le

loro idee. Dallo stesso spirito di condivisione nasce TEDX , dove la “x” sta a indicare

un evento organizzato in modo indipendente. Un programma di eventi locali organizzati in tutto il Mondo da volontari che portano l’esperienza TED nelle loro

stesse comunità. Per organizzare un TEDX è necessario ottenere la relativa licenza

dall’organizzazione TED, la quale fornisce il modello guida generale per l’organizzazione degli eventi TEDX , che vengono dunque realizzati in modo

indipendente, come nel caso di TEDX Brianza.

TEDX

Brianza si svolgerà presso Theatro, in via Francesco Petrarca 20 a Verano

Brianza sabato 15 febbraio. Questa la programmazione dell’evento:

16.00 – 17.00: Welcome drink, accredito e visita ai corner esperienziali

17.00 – 19.00: Primo Tempo

19.00 – 20.00: Cena a buffet Stellata

20.00 – 22.00: Secondo tempo

22.00 – 23.00: Cocktail finale con LiveSet