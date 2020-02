Scontro frontale con la patente scaduta: uomo in coma e altri quattro feriti

Poco prima delle 19 di domenica, lungo la Vigevanese all’altezza di Abbiategrasso, ha invaso la corsia opposta con la sua Smart provocando un impatto frontale con una Seat Ibiza che procedeva in senso opposto: un incidente che ha causato il ricovero del conducente della Smart, un italiano 60enne con la patente scaduta dal 2017, presso l’ospedale Humanitas di Rozzano. L’uomo è in coma per i gravi traumi riportati. Le persone a bordo dell’altra vettura sono state ricoverate in condizioni serie ma meno gravi in altri ospedali della zona: tra queste un bimbo di sei anni. I carabinieri di Abbiategrasso sono in attesa di avere riscontro sul tasso alcolemico del guidatore 60enne. Sul posto, oltre a diverse ambulanze, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.