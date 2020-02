Coronavirus, Fontana: “la nostra richiesta non era infondata” [VIDEO]

“Mi sembra che ci si sia resi conto che la richiesta di precauzione che abbiamo avanzato non era così infondata e strumentale come qualche ‘sepolcro imbiancato’ ha voluto fare apparire. In realtà era fondata sicuramente su una preoccupazione che abbiamo trasmesso al Ministero della Salute con il quale voglio sottolinearlo continuiamo ad avere un rapporto di grandissima collaborazione e coesione in tutte le scelte che stiamo facendo. Anche oggi ho sentito telefonicamante il ministro e con lui abbiamo la massima condivisione di tutti i problemi”: così il presidente della Regione Attilio Fontana, a margine di un incontro a Palazzo Lombardia, ha commentato la circolare inviata ieri dal Ministero dell’Istruzione agli Uffici scolastici regionali con cui viene chiesto ai presidi di raccogliere informazioni sul numero di studenti, docenti e personale scolastico attualmente in Cina o che siano rientrati in Italia negli ultimi 15 giorni dalla Cina. Fontana i giorni scorsi aveva inviato una lettera con i governatori di Veneto e Friuli Venezia Giulia e con il presidente della Provincia Autonoma di Trento per chiedere al Ministero misure precauzionali per gli studenti di rientro dalla Cina.