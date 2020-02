Milano, arrestato spacciatore zona Corvetto

La squadra investigativa del Commissariato Mecenate ha organizzato un servizio di osservazione nei confronti di un cittadino italiano, classe 1956 e residente in via Ravenna a Milano, sospettato di spaccio. Dopo vari appostamenti gli agenti hanno deciso di intervenire visti i continui movimenti sospetti dell’uomo. I poliziotti hanno colto l’uomo in cantina mentre armeggiava con una trave di legno, utilizzata come deposito della sostanza stupefacente. Sono stati inoltre trovati cinque panetti di hashish, un bilancino di precisione e un coltello utilizzato per tagliare la sostanza.

Successivamente gli agenti hanno perquisito l’abitazione del 64enne, trovando 7 involucri pronti ad essere consegnati e denaro in contati, frutto dell’attività di spaccio.

L’ uomo è stato arrestato e gli agenti hanno sequestrato un totale di 470gr di hashish e 2 mila euro.