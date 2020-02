Fermati con cocaina in auto, arrestati due 29enni albanesi [VIDEO]

Sono stati fermati per un normale controllo stradale, a Garbagnate, in via XX settembre e all’interno dell’auto su cui viaggiavano, presa a noleggio, i carabinieri hanno trovato 76 dosi di cocaina per un peso complessivo di 38 grammi di sostanza e 1.430 euro in contanti. I due, un uomo e una donna entrambi di 29 anni e albanesi hanno detto ai carabinieri di essere in Italia in vacanza, ma il loro atteggiamento ha insospettito i militari che hanno proceduto al controllo del veicolo, guidato dalla donna, e trovato la cocaina confezionata con carta stagnola, nascosta un vano sotto lo sterzo. La donna aveva con sé un tesserino rilasciato dalla polizia albanese e ha riferito ai carabinieri di essere un ispettore in aspettativa. (MiaNews)